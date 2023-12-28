Дмитрий Артюхов рассказал, что сделано на Ямале для учителей в 2023 году

В поддержку года, посвященного труду учителей, на Ямале провели Год знаний, запустили ряд проектов и системных решений, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

В частности, губернатор отметил, что в каждой второй школе обновлены учительские, чтобы педагоги могли с комфортом отдохнуть и поработать, при этом пообещал, что такие условия создадут для учителей всех ямальских школ.

На Ямале действует 12 специальных мер поддержки для педагогов. Лучших классных руководителей отмечают премией и медалью. В этом году ввели ежегодное поощрение для специалистов по воспитанию, а с 2019 года вручают знак отличия “Почётный наставник”.

На итоговом заседении Госсовета президент РФ Владимир Путин отметил значение работы с молодыми педагогами. На Ямале для этого организовали профильные педклассы в школах, ежегодно увеличивают в них число учеников. Выплачивают молодёжи “подъёмные” 100 тысяч рублей. Сегодня уже четверть учителей на Ямале - в возрасте до 35 лет.

Также в округе уделяют внимание наставничеству, причем не только в школах, но и за их пределами - на ключевых предприятиях. Привлекают для работы с ребятами из группы риска ветеранов боевых действий, тренеров, активных общественников. Вместе с нефтегазовыми компаниями реализуют проект профильных классов.

"Этот год - лишь начало, подчеркнул Президент. На Ямале именно так и работаем. Год знаний плавно перетекает у нас в Год детства", - подчеркнул Артюхов.