В Тюмени назвали лучших педагогов допобразования

В Тюмени определили педагогов допобразования для участия во всероссийском этапе конкурса "Сердце отдаю детям"

27 апреля во "Пионере" состоялся очный этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям".

Конкурс позволяет педагогам "выйти" за пределы привычного рабочего ритма и осмысливать происходящее в дополнительном образовании в Тюменской области и страны. "За успехами детей стоит талант, творчество, креатив, харизма и большой труд педагогов и наставников. Поэтому им необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться, чему способствует участие в конкурсе", - отметил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

В 2023 году в заочном этапе конкурса принимали участие 37 педагогов из 18 муниципалитетов. В финал вышли 20 конкурсантов, победителями стали:

"Педагог дополнительного образования по художественной направленности" – Ольга Белогубова (Центр традиционной православной культуры "Троица", Нижнетавдинский район);

"Педагог дополнительного образования по технической направленности":

1 место – Танзиля Файзуллина (Центр развития творчества "Созвездие", Тюменский район);

"Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности" – Рамиль Хасанаев (Спортивная школа №2, Тюменский район);

"Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности" – Наталья Кискина (Детско-юношеский центр "Авангард", Тюмень);

"Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности" – Валентина Коростелёва (Дом детского творчества, Тобольск);

"Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности" – Руслана Подкорытова (Школа одаренных ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет", Тюмень);

"Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью" – Анна Лырчикова (Киевская детская школа искусств, Ялуторовский район).

Семь победителей регионального этапа, будут делегированы для участия во всероссийских испытаниях конкурса в Санкт-Петербурге.

За последние 5 лет в конкурсе приняло участие 149 педагогов из муниципальных и частных образовательных организаций Тюменской области. 28 человек прошли региональный этап, 6 из них становились финалистами, призерами и победителями всероссийского конкурса.