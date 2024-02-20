Педагогическая династия Занкиевых побывала в гостях у Тобольского дома детства

В Тобольске прошла встреча с педагогической династией Занкиевых, которая представляет наш регион на Всероссийском семейном форуме. Семья поделилась своими ценностями, традициями и рассказами о форуме, а также подарила детям пазлы и угостила их сибирскими баурсаками по собственным рецептам, в планах - провести мастер-класс по их приготовлению.

Представитель династии Ринат Нугманов поделился семейным правилом: "Для счастья важно уметь слушать и слышать". Ринат Нугманов работает директором школы и является суперфиналистом конкурса "Педагог года - 2023". За его плечами 33 года брака, дочь и внуки.

В Тобольском доме детства до момента устройства в семью проживают около 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Социальные педагоги и воспитатели стараются максимально приблизить атмосферу в доме детства к семейной, чтобы детям было комфортно и уютно.

Общий трудовой стаж династии Занкиевых из Тобольского района составляет 610 лет, из них педагогический — 545 лет. Основатель династии — Якуб Камалиевич Занкиев, Заслуженный учитель РФ, участник Великой Отечественной войны, Заслуженный гражданин города Тобольска. В роду более 20 педагогов.