Голышмановские педагоги сплавляются по реке Вагай

Больше 10 лет педагоги-туристы Голышмановской школы № 1 сплавляются летом по реке Вагай. Так они исследуют родной край. На днях ветераны педтруда этой школы вновь добрались до устья реки Вагай. Там есть холм Ермака – предполагаемое место захоронения легендарного покорителя Сибири атамана Ермака Тимофеевича, погибшего в августе 1585 года. Они установили на том холме памятный камень, получив разрешение от атамана Вагайского хуторского казачьего общества.

- Там есть уже каменная глыба "Атаману Ермаку — основателю Сибири". Ее еще в 80-е годы установили киевские исследователи — туристы. В 90-е годы на этом месте воздвигли Поклонный крест участники экспедиции по воде — будущие моряки и речники. Неподалеку стоит памятный знак, который поставили вагайские казаки. А сейчас на том холме появился памятный камень от голышмановцев, - поделился ветеран педтруда Голышмановской школы №1 Леонид Гусельников.

За 13 лет голышмановские педагоги –туристы прошли по реке Вагай больше пятисот километров. Сначала на плотах, затем на лодках, сообщает Мегатюмень.