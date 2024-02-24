Педагоги востребованы в Тюменской области

Около 21,5 тысячи вакансий открыто в Тюменской области. В том числе около 2 тысяч – в сфере образования.

Учебные заведения приглашают 84 учителей по математике, 71 - по русскому языку и литературе. Кроме того, требуются 57 преподавателей иностранного языка, 25 - истории и обществознания, 18 – биологии. Работу могут найти 56 педагогов-психологов, 13 социальных педагогов.

Есть 39 предложений для преподавателей в колледжах и вузах, 57 – для

педагогов дополнительного образования, 21 – для музыкальных руководителей, 11 - для тьюторов, 8 - воспитателей яслей и т.д.

Всего в перечне департамента труда и занятости населения 221 профессия для служащих и 184 – для рабочих специальностей, - сообщает Вслух.ру.