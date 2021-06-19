Тюменские ремесленники учатся создавать собственный бренд

Департамент по культуре и туризму города Тобольска

Серию мероприятий провели для тюменских мастеров организаторы онлайн-акселератора "Путь ремесленника". В рамках воркшопа состоялись мастер-класс по fashion-съемке, лекции по созданию и продвижению своего бренда, встречи с опытными экспертами.

Как рассказала пресс-секретарь проекта Юлия Котикова, с тюменскими ремесленниками работали специалисты из Москвы: дизайнер жилых и общественных пространств, исследователь темы культурного наследия и социокультурных процессов Анна Чеверева и психолог, бизнес-коуч PCC ICF Оксана Пешкова.

"Под руководством экспертов участники акселератора составили мудборды для своих будущих проектов – коллажи, которые не просто позволяют визуализировать ремесленный продукт на стадии его разработки, но и выразить идею, смыслы, которые он в себе несет", - поделилась Юлия Котикова.

Дизайнер, специалист по русскому традиционному костюму из Москвы Варвара Зенина рассказала о рождении своего бренда одежды, о трудностях, с которыми сталкиваются владельцы швейного производства, о подборе команды и коллаборациях с другими брендами.

Историю ялуторовского проекта "Эбием" из Ялуторовска поведала региональный представитель и бизнес-наставник акселератора, социальный предприниматель Альфия Кабирова.

Одного из ремесленников акселератора Андрея Протасова, который занимается реконструкцией древних игр, пригласили принять участие в маркете фестиваля "О любви к городу". Стенд с работами мастера заинтересовал зрителей.

Фотограф из Тюмени Максим Слуцкий и дизайн-наставник акселератора Варвара Зенина провели практический мастер-класс по предметной и fashion-съемке. В мастер-классе участвовали реальные работы ремесленников. Готовые снимки можно будет использовать для продвижения своей продукции после обучения, пишет ИА "Тюменская линия".

Подводя итоги встречи, региональный представитель акселератора Альфия Кабирова подчеркнула, что ремесленники во время воркшопа проделали большую работу. "Эти два дня мастера провели в непростом путешествии к себе, к смыслам, к глубинам, к образам. Они были разными по наполнению и по эмоциям, насыщенными. Я была очень рада познакомиться вживую с участниками. И, надеюсь, что мы еще не раз сможем встретиться и успешно сотрудничать", - отметила она.