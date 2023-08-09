В Тобольске прошла самая крупная ярмарка региона

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Самая большая ярмарка в Тюменской области состоялась в Тобольске 5 августа на Базарной площади - пять площадок фестиваля приняли шесть тысяч гостей, сообщает депкультуры ТО.

Фестиваль "Мастера Сибири" собрал более 150 мастеров-ремесленников из 12 муниципалитетов. Было организовано 40 мастер-классов для детей и взрослых. 8 мастеров-художников создали вместе с гостями фестиваля арт-объект "ТОБОЛЬСК" - 1,5 метровые буквы в разных техниках. Взрослые и дети под руководством мастера Евгения Попова построили глиняный город из 100 кг глины. Музыка и танцы продолжались более пяти часов, на сцене выступили около сотни артистов.