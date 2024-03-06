На выставке "Ладья. Весенняя фантазия" тюменские мастера заняли третье место

Стенд Тюменской области занял третье место в номинации "За лучшее художественное оформление региональной экспозиции" в конкурсной программе Всероссийской выставки-ярмарки "Ладья. Весенняя фантазия -2024".

Регион представили мастерица по верховой и кубовой набойке Вероника Чикишева и мастерица по традиционной кукле Ирина Тарасенко. Они познакомили всех желающих с культурой Тюменской области, продемонстрировали в экспозиции разные текстильные изделия, которые пользовались большим спросом у москвичей и гостей столицы.

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России "Ладья. Весенняя фантазия-2024" проходит ежегодно в начале марта в московском Экспоцентре и является главным событием в народном искусстве страны.