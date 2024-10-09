Ремесленники уходят с Цветного бульвара

Все лето тюменские мастера в специально установленных на Цветном бульваре корнерах предлагали горожанам и гостям сделанные своими руками шоперы, чокеры, серёжки, варежки и многое другое, с наступлением холодов "Ремесленная слобода" заканчивает свою работу, сообщили в администрации города.

Мастера на Цветном бульваре представляли три ассоциации – "Гильдия мастеров", НКО "ЭБИЕМ" и АНО "Матрёшка". В течение года их можно будет встретить на городских ярмарочных мероприятиях. На Цветной бульвар они вернутся в мае, сообщила директор департамента потребительского рынка Тюмени Елена Ерёмина.

"Мы все делали одно общее дело. Площадка "Ремесленной слободы", что называется, зашла. У вас расширилось профессиональное сообщество. Проект удался в том числе благодаря руководителям ассоциаций мастеров", - обратилась Еремина к организаторам и наградила тюменских умельцев за их вклад в креативные индустрии города.

Председатель "Гильдии мастеров" Инна Гайдук в ответном слове поблагодарила власти города за поддержку. "Ремесленная слобода" подарила нам знакомство с новыми мастерами, коллаборации. Мы растём и развиваемся", - отметила она.

По мнению руководителей НКО "ЭБИЕМ" и АНО "Матрёшка" Андрея Щебельника и Семёна Беленко, вместе мастерам удалось превратить Цветной бульвар из транзитной площадки в точку притяжения, большое дело точно стоит продолжать.