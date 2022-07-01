Тюменка стала победительницей "Руси мастеровой"

Ирина Тарасенко на XX Всероссийском конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства "Русь мастеровая" в Чебоксарах стала лучшей в номинации "Текстильная кукла".

По результатам конкурса жюри присвоило победу в номинации "Текстильная кукла" Ирине Тарасенко, высоко оценив ее работу под названием "От сердца к сердцу, из рук в руки...". Работы участников и победителей конкурса пополнят экспозицию Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова в Москве".

Конкурс проходил в формате уличного зрелища. Участники в течение 8 часов создавали свои произведения на тему "Россыпь народных умельцев" в номинациях по направлениям народных промыслов и ремесел. В конкурсе приняли участие 48 мастеров из 20 регионов России. Работы, созданные мастерами, отражают древние традиции, культуру и современные тенденции развития декоративно-прикладного творчества.

Помимо Ирины, Тюменскую область на конкурсе представили мастера по народному костюму Екатерина Киселева и Вероника Чикишева. Поездка тюменской делегации состоялась благодаря поддержке департамента культуры Тюменской области и Тюменского музейно-просветительского объединения.