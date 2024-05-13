Ночь ремесел проведут 18 мая в Тобольске

В Гостином дворе Тобольского кремля 18 мая пройдет "Ночь ремёсел ЗДЕСЬ", в открытых мастерских жители и гости города смогут понаблюдать, как работает ремесленник: каким инструментом пользуется, как обращается с материалами, как в его руках рождаются уникальные изделия, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Для гостей это возможность познакомиться с культурным наследием региона, а для мастеров – шанс заявить о себе и своем ремесле, быть в живом диалоге с поклонниками ручного труда. Проект организует Центр развития ремесленничества "Здесь" при поддержке департамента культуры Тюменской области. Участие и для мастеров, и для гостей – бесплатное.

Подать заявку на участие мастера можно здесь.