Волонтерам добавят баллы при поступлении в тюменские вузы

Ребята-добровольцы могут рассчитывать на льготы при поступлении в высшие учебные заведения Тюмени. Для этого абитуриентам необходимо подать в приемную комиссию сведения о своей волонтерской деятельности.

Тюменский индустриальный университет засчитывает последние четыре года добровольчества. За каждый год абитуриент получит 1 балл (при условии отработки не менее 100 часов в год), а значит к результатам ЕГЭ можно приплюсовать 4 балла.

В Тюменском государственном институте культуры и Тюменском государственном медицинском университете добавят 3 балла за 150 часов полезной деятельности, если срок ее давности не превышает четырех лет. Об этом сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике и напомнили, что присоединиться к добровольческому движению можно в любой момент, обратившись в "Город Молодых" по адресу: улица Механическая, 31/1.