Владимир Якушев: в медицине нет случайных людей

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. "В медицине нет случайных людей. Каждый, кто пошёл в эту профессию, сделал это по зову сердца", - отметил в поздравлении полпред.

В пандемийный 2020 год медработники встали на передовую борьбы с коронавирусом: дежурили в поликлиниках до последнего пациента, мчались на вызовы по адресам, неделями не выходили из стационаров и не виделись с семьями. И в этом году "битва продолжается". Владимир Якушев поблагодарил медиков за профессионализм, внимательность, терпение и настойчивость в достижении результатов.

Также полпред отметил, что отечественная медицина сегодня переживает процесс серьёзной модернизации. так, по нацпроекту "Здравоохранение" создаются фельдшерско-акушерские пункты, закупается оборудование, внедряются цифровые технологии, что позволяет повышать качество и доступность медицинских услуг.