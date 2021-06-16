Врачи ОКБ №2 вернули тюменскому музыканту возможность играть на любимом инструменте

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2"

Профессиональный тюменский музыкант повредил палец циркулярной пилой, в результате чего безымянный палец правой руки перестал разгибаться. 30-летний мужчина играет в ансамбле на аккордеоне и преподаёт в музыкальном училище – как ни крути, руки у музыканта должны быть здоровыми. К счастью, пострадавшему смогли помочь в Областной клинической больнице №2.

В приемном отделении врач травматолог-ортопед Владимир Малишевский выполнил мужчине тенолиз сухожилия сгибателя 4 пальца левой кисти для освобождения сухожилия из рубцов и спаек с окружающими тканями. Дефект восполнили длинной сухожильной мышцей руки.

Палец у мужчины выпрямился, после чего пациенту выполнили кожную пластику перекрёстным кровоснабжаемым лоскутом, пересадив кожу с соседнего пальца и запястья.

Спустя три месяца после операции мужчину вернулся к любимому инструменту. Пока визуально заметно, что у музыканта пересажена кожа, однако врачи говорят, что спустя полгода этого не будет видно.

Напомним, с февраля 2020 года на базе взрослого приемного отделения организован прием по направлению "кистевая хирургия". Пациентов на операции такого профиля отправляют по решению врачебной комиссии, работающей на базе больницы.

С конца мая 2021 года в приемном отделении Областной клинической больницы №2 организована отдельная операционная кистевой хирургии. Это стало возможно благодаря инициативе руководителя областного травматолого-ортопедического центра Дениса Душина, заведующего травмполиклиники Алексея Прокопьева и заведующего операционного блока Александра Базарова.

"После открытия отдельной операционной у нас появилась возможность увеличить объемы оказываемой помощи. Теперь мы проводим не только диагностику и оперативное лечение с применением новейших методик, но и осуществляем реабилитацию пациентов. Такой подход позволяет значительно сократить время от получения травмы до оказания квалифицированной помощи больным, улучшает результаты лечения и качество жизни пациентов", — прокомментировал Владимир Малишевский.

В среднем на базе ОКБ №2 проводится около 15-20 подобных операций в неделю. В стенах больницы оперируют не только травмы кистей, но и различные заболевания, снижающие функциональные возможности пациентов. В планах у хирургов привлечь специалистов других регионов для повышения квалификации тюменских врачей и расширения спектра оказываемой помощи в направлении кистевой хирургии в Областной клинической больнице №2.