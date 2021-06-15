Улицу Котельщиков закроют для транспорта

13:00 15 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени с 28 июня по 6 июля будет перекрыто движение по автомобильной дороге улицы Котельщиков в районе дома № 1. Там пройдут работы по капитальному ремонту тепловой сети. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице Харьковской, улице Рабфаковской, межквартальным проездам. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021