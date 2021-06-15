Улицу Котельщиков закроют для транспорта

В Тюмени с 28 июня по 6 июля будет перекрыто движение по автомобильной дороге улицы Котельщиков в районе дома № 1. Там пройдут работы по капитальному ремонту тепловой сети. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Объехать перекрытый участок можно по улице Харьковской, улице Рабфаковской, межквартальным проездам. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
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