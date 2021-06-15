Тюменский кинолог поделилась секретами дрессировки собак

Домашнее животное – это большая ответственность и множество связанных с воспитанием и содержанием трудности. Люди, которые решили взять в свой дом собаку, должны быть готовы столкнуться с различными сложностями и знать, как их преодолеть, отмечают тюменские специалисты.

Тюменский кинолог Елена Долгачева рассказала, что среди хозяев собак зачастую распространены заблуждения, которые ведут к ошибкам в дрессировке питомцев.

"Главный миф − что собака нам что-то должна: хорошо себя вести, слушаться, не убегать, не лаять, не прыгать и так далее. Ничего и никому собака не должна − чему научим, то и получим.

Очень много заблуждений связано с агрессией. Люди отказываются понимать, что чаще всего за "агрессией" стоит страх, а нередко – боль", − утверждает эксперт.

Со страхами работать сложно. Люди часто приходят с запросом, чтобы собака не боялась – фейерверков, громких шумов, других собак и т.д. Однако у каждой собаки со страхами есть свой "потолок", и пока не начнешь работать, никак не узнаешь, какой он. С кем-то получается значительно улучшить качество жизни, а с кем-то это почти невозможно. Еще часть заблуждений касается того, какими методами стоит работать с собакой и насколько эффективны поощрения животных, пишет "Мегатюмень".

"Многие скептически относятся к идее дрессировки "за кусок". Мол, а как она потом без еды будет слушаться? Но на самом деле, чем быстрее люди поймут, что за хорошее (для нас) поведение собака должна получать награду, тем быстрее добьются результата", − подытожила кинолог.