Тюменцев научат работать с новыми медиа в маркетинге

Арт-мастерская для креаторов и IT-специалистов будет открыта в Тюмени в рамках проекта "Новые медиа в маркетинге". Участники смогут посетить образовательную программу от федеральных спикеров и разместить свои работы на улицах города.

Как сообщили в пресс-службе медиашколы “Фиджитал”, участники проекта получат необходимые ресурсы, вместе с экспертами доработают свои задумки и воплотят их в жизнь. Отбор пройдут всего 20 идей. Лучшие будут реализованы.

"Мы с командой проекта "Фиджитал" решили, что цифровое искусство должно быть не только в выставочных залах пространств Тюмени, но и в городской среде. Работы участников арт-мастерской появятся на видеоэкранах и стендах для афиш. Надеемся, что создателям удастся внести в эту коммуникацию горожан со средой современные технологии: интерактивный дизайн, дополненную реальность и генеративную графику", — рассказала куратор общественных пространств и проектов молодежной политики Тюменской области Юлия Каргаполова.

Идеи участники доработают с экспертами арт-мастерской. Среди них программный директор медиашколы "Фиджитал", участник художественной резиденции CEC ArtsLink в США, который создал проект с виртуальной реальностью в минивэне, медиахудожник Ильдар Якубов, художник-исследователь, практикующий специалист в области новых медиа, магистр Digital art Евгений Лукута, программист и разработчик игр, владеющий Python, Java и другими языками, Виталий Демин.

Размещение работ на улицах города станет серией событий перед международным театральным фестивалем "Сны улиц", который запланирован в июле, пишет ИА "Тюменская линия".