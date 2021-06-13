Фестиваль профессий пройдет в Заводоуковске

19:41 12 июня 2021
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pixabay.com

Фестиваль профессий "Заводоуковский профи" пройдет ко дню рождения городского округа. Заявки на участие принимают до 15 июня. Отбор будет проходить онлайн, а итоги объявят в День Тюменской области, 14 августа.

Как рассказал режиссер местного культурно-досугового центра Степан Меньшиков, в фестивале могут принять участие специалисты, работающие на предприятиях и в организациях Заводоуковска, индивидуальные предприниматели.

"Наша задача - поддержать людей рабочих специальностей, показать молодежи, что есть настоящие профессионалы во всех сферах. Объяснить, что качество жизни людей зависит не от популярных блогеров, а от хороших электриков, сантехников, плотников, столяров, токарей", - подчеркнули организаторы.

Изначально фестиваль задумывался в очном формате, но из-за ограничений пройдет онлайн. Про каждого участника снимут трехминутный видеоролик, в котором покажут значимость выбранной специальности. Затем жюри выберет трех победителей, а народное голосование в соцсетях определит своего героя-профессионала, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: Заводоуковск , онлайн , профессии , рабочие , фестиваль
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