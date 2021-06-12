Тюменцы создали карточки о вкладах российских и советских деятелей науки

14:22 12 июня 2021
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pixabay.com

Познакомиться с вкладом соотечественников в развитие мировой истории можно в социальных сетях мультицентра "Моя территория".

Ко Дню России, который ежегодно отмечается 12 июня, команда мультицентра подготовила информационные карточки, рассказывающие о российских и советских ученых, повлиявших на мир. Кадры рассказывают про изобретения и открытия, о которых по-прежнему знает не так много людей. Например, в них доступно и интересно описано, что связывает коронавирус и микробиолога из Российской империи. В шести небольших карточках широкий масштаб открытий: от новых областей науки до способов пожаротушения, пишет "Мегатюмень".

 "В День России по всей стране организуются мероприятия, посвященные её истории и культуре. Мы решили рассказать о том вкладе, о котором говорят не так часто или упоминают на профильных предметах в университетах", – поделились авторы проекта.

Теги: День России , история , соцсети
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