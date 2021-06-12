Тюменские школьники восстановят вещи солдат, найденные поисковиками

С 15 июня в Тюмени стартует ежегодный проект Областного поискового центра имени Артура Ольховского "Школа реставратора". В течение двух недель воспитанники поисковых отрядов города Тюмени будут изучать музейное дело, обучаться реставрации и на практике восстанавливать предметы, найденные в экспедициях на местах боев Великой Отечественной войны.

Участниками "Школы реставратора" станут 40 бойцов поисковых отрядов "Савояр", "Пионер" (оба – на базе Дворца творчества и спорта "Пионер"), "Тюмень-ТюмГУ" (Тюменский государственный университет) и "Сибирь" (Тюменский индустриальный университет).

Программа первой недели будет направлена на изучение теории: обмундирование и вооружение Красной армии, виды и способы реставрации, техника безопасности при работе с инструментом, основные этапы реставрации и ведение научно-реставрационной документации.

Во вторую неделю юные реставраторы начнут практическую работу. В этом году предметами для восстановления и реставрации, помимо личных вещей и элементов обмундирования солдат Красной армии, станут детали советской авиатехники – самолетов ЛаГГ-3 и Пе-2, ранее найденные тюменскими поисковиками в Ржевском районе Тверской области. Отреставрированные экспонаты будут представлены в Музее истории поискового движения Тюменской области и передвижных выставках поисковиков.