Музей "Дом Машарова" приглашает поиграть на свежем воздухе

Фото: пресс-служба ТМПО

Музей "Дом Машарова" приглашает детей и их родителей принять участие в увлекательной уличной игровой программе "Лето с пользой". Настало время отложить в сторону все гаджеты и сыграть в занимательные игры на свежем воздухе!

В июне музей подготовил программу "Выходи скорей во двор". Всеми любимый Дворовой расскажет о забавах, в которые играли во всех дворах нашей страны. Только самые ловкие, самые быстрые, самые меткие и самые смышлёные справятся с заданиями.

В июле каждый посетитель музея попробует себя в роли коллекционера на программе "Находки и сокровища", а в августе испытает свою смекалку и находчивость на увлекательных играх-головоломках.

Музей "Дом Машарова" расположен в Тюмени по адресу: ул. Ленина, 24. Посетить уличную программу "Лето с пользой" можно в 15:00 каждую субботу и воскресенье в течение всего лета. Вход свободный! Подробности по телефону: +7 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 0+, приглашаются ребята в возрасте от 6 до 9 лет.