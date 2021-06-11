174 тысяч жителей Тюменской области прошли вакцинацию от коронавируса

По данным на 10 июня, первый тур вакцинации прошло 250 711 жителей региона, 173 933 из них привито вторым компонентом. Из общего числа привитых 52,4% - относящиеся к группам приоритета, в том числе люди старше 60 лет и граждане с определенными хроническими заболеваниями.
В областном департаменте здравоохранения напоминают, что единственный шанс остановить распространение вируса - популяционный иммунитет. Это значит, что должно быть привито 60-70% населения. Только в этом случае каждый сможет защитить себя, своих близких и тех, кому прививка противопоказана.
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