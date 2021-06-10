Питомцы кинологов тюменской Росгвардии стали победителями международной выставки

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Военнослужащие центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии вместе со своими питомцами приняли участие в международной выставке собак ранга CACIB – FCI "Кубок дружбы – 2021" и "Кубок Тюмени – 2021", организованной Тюменской областной общественной организацией любителей животных. Три племенные собаки, выращенные специалистами ведомства, стали победителями в своих классах.

Немецкая овчарка по кличке Сан-Ратхелле Аврора, закрепленная за инструктором старшим прапорщиком Зуфаром Хайруллиным, победила в классе CW (Class Winner, ПК) с присуждением титулов CAC (кандидат в чемпионы России) и RCACIB (резервный кандидат в интернациональные чемпионы).

Наивысшую экспертную оценку получила и немецкая овчарка Де Орсе Мак Флай Ва, победившая в классе CW с присвоением титула CAC (кандидат в чемпионы России).

Соответствующим дипломом и ценным подарком также отмечена подопечная сержанта Леонида Малахова — немецкая овчарка Малина удостоена титула Best Junior (лучший юниор породы), рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.