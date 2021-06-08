Как сделать летнее меню вкусным и полезным?

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Диетологи рекомендуют летом изменить свой рацион питания, да и мы сами в это время года интуитивно начинаем питаться по-другому. Летом, особенно в жаркие дни, не хочется перегружать свой организм жирными или жареными продуктами. В это время хочется легкости во всем, в том числе и в питании.

Обилие фруктов, ягод и свежих овощей помогают получать больше витаминов и микроэлементов с пищей. Но стоит помнить, что важную роль в правильном питании играют не только "зелень", но и молочные продукты. Не секрет, что постоянное присутствие в рационе молочных и кисломолочных продуктов полезно для нашего организма. Например, молоко содержит ценные и легко усвояемые белки, жиры, углеводы и минеральные вещества, а кисломолочные продукты обладают выраженными антибиотическими свойствами и позитивно влияют на пищеварение.

В теплое время года особенно популярны рецепты с молочными продуктами. Кефир, ряженка, мацони, сметана, простокваша как нельзя лучше подходят для рациона летом. Из них получаются вкусные и полезные холодные супы, закуски, соусы и даже десерты. Так, на смену калорийному майонезу в салате может прийти йогурт, а вместо кваса в окрошке можно смело использовать кефир. Это не только разнообразит меню, но и сделает его полезнее.

Летом важно следить не только за своим рационом, но и за питанием детей. В это время года процессы роста протекают интенсивнее, а это повышает потребность в белке – основном строительном материале организма. Поэтому следует увеличить в рационе ребенка количество молочных продуктов как источников наиболее полноценного белка. Предпочтение лучше отдать кисломолочным напиткам и творогу.

Для того, чтобы питание принесло максимальную пользу для организма, важно употреблять только натуральные и свежие продукты. Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, не использует консервантов, заменителей жира и искусственных добавок, а в основу всей "молочки" входит только натуральное отборное сырье высшего качества. Большой популярностью пользуются полезные кисломолочные напитки уникальной торговой линейки "Живи здорОво!", употребление которых одобрено гастроэнтерологами среди детей и взрослых.

Важно помнить, что летом нужно внимательно отнестись к условиям хранения молочных продуктов. Оптимальная температура 4+/-2 градуса по Цельсию. Нарушение указанных режимов, в том числе и в сторону резкого понижения температуры, может привести к изменению показателей качества и безопасности продукта. В жаркую погоду стоит проверить холодильник и при необходимости "убавить" температуру до +4 градусов. При показателях выше оборудование может не справиться с достаточным охлаждением продукции.

Ультрапастеризованное молоко (длительного срока хранения) не следует держать при температуре выше 25°С. После вскрытия его также необходимо хранить в холодильнике.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.