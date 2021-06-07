В мае в Тюмени появились на свет 1 102 ребенка

По сведениям комитета загс администрации города Тюмени, в мае в городе родился 1 021 малыш. За аналогичный период 2020 года на свет появилось 1 102 новорожденных. Всего за пять месяцев нынешнего года в областном центре родилось 5 216 детей, это на 74 ребенка меньше, чем в 2020 году.

Также в мае 2021 года брак зарегистрировали 263 пары. В прошлом году из-за противоэпидемиологических мероприятий в последний весенний месяц поженились лишь 19 пар.

С начала этого года брак зарегистрировали 1 718 молодых тюменских пар. По сравнению с тем же периодом 2020 года года обручальными кольцами обменялись на 535 пар больше.