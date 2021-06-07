В скорой помощи рассказали, как вопросы тюменцы задают чаще всего врачам-консультантам по телефону

Фото: Ирина Бердюгина

За выходные медики тюменской станции скорой помощи проконсультировали 684 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Напомним, что телефон врача-консультанта изменился. Теперь тюменцы могут задать свои вопросы по телефону, путем набора коротких номеров 103, 03 либо отправив сообщение на Viber +79222643367 (звонки на сотовый не принимаются).

Диспетчер, принимая вызов, выяснит, какая необходима помощь: оформит вызов, если нужен выезд бригады скорой медицинской помощи или неотложной из поликлиники, и если нужна консультация — соединит с врачом консультативно-диагностического отдела. Диспетчер вправе дать краткий и ёмкий совет при необходимости.

"При отравлениях, травме головы, ожогах и других состояниях, угрожающих жизни или здоровью граждан, немедленно звоните по телефону 03, 103. В таких случаях нужна экстренная медицинская помощь, а не совет по вайберу. На сообщения врач отвечает в течение часа: после того, как решит все оперативные вопросы с бригадами и с вызовами, где пациенты находятся в жизнеугрожающих состояниях", — объясняет заведующая оперативным отделом скорой медицинской помощи Ольга Качановская.

Специалист уточнила, что специалисты скорой помощи по телефону не корректируют лечение, назначенное врачом поликлиники или стационара, не назначают антибиотики, гипотензивные и другие группы препаратов для постоянного приема.

Медики скорой помощи подготовили ответы на самые частые вопросы, поступающие от тюменцев.

Потеря сознания, судороги. Что делать?

Положить на ровную поверхность. Отодвинуть острые и твердые предметы. Обеспечить доступ свежего воздуха. При усиленном слюноотделении придерживайте голову руками и поверните голову набок. Нельзя при плотно сомкнутых челюстях пытаться силой открыть рот.

Обморок. Что делать?

Положить на ровную поверхность. Расстегнуть воротник. Обеспечить доступ свежего воздуха. Поднять ноги выше головы.

Низкое артериальное давление. Что делать?

Принять горизонтальное положение, приподнять ноги, принять крепкий сладкий чай и/или съесть конфету/дольку шоколада (при отсутствии в анамнезе сахарного диабета). Обеспечить приток свежего воздуха.

Носовое кровотечение. Что делать?

Приложить холод к переносице, не запрокидывать голову назад. Прижать обе ноздри пальцами на 10 минут, дышать ртом. Через 10 минут убрать пальцы. При наличии тонометра измерить артериальное давление. При повышенном давлении принять препарат, назначенный участковым врачом.

Травма с кровотечением. Что делать?

Наложить чистую сухую давящую повязку на место раны, приложить холод. Поднять конечность. Исключить движение конечностью, ограничить движения шеей, при травме головы. Принять обезболивающий препарат.

Травма без кровотечения. Что делать?

Приложить холод к месту травмы, исключить движения. Принять обезболивающий препарат.

Боли в животе. Что делать?

Положить холод на живот, не употреблять пищу до прибытия бригады скорой помощи и принять удобное положение.

Как снизить давление?

Принять гипотензивные препараты, назначенные врачом. Принять горизонтальное положение, резко не вставать. Эффект от принятых препаратов наступит постепенно, не ранее 1-2 часов.

Как снизить температуру?

Прием жаропонижающих препаратов согласно инструкции. Эффект от жаропонижающих препаратов ожидать в течение часа.

Куда обратиться с укусом клеща?

Жители Тюмени и тюменского района (и взрослые, и дети) – в кабинет экстренной профилактики клещевых инфекций ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница" (Тюмень, ул. Комсомольская 54а). Население юга области - в медицинское учреждение по месту жительства.

Куда обратиться с зубной болью в вечернее и ночное время?

В стоматологическую поликлинику по адресу: г. Тюмень, ул. Ватутина, 2/1 – работает в режиме 24/7.

Куда обратиться с термическим ожогом кисти, стопы и другими небольшими ожогами и что сделать?

В хирургический стационар ГБУЗ ТО "Областная больница № 1"по адресу: г. Тюмень, ул. Юрия Семовских, 10.

Первая помощь при ожогах – поместить пораженную поверхность под струю холодной воды, принять обезболивающий препарат. Нельзя! вскрывать пузыри, смазывать пораженную поверхность маслом, кремом и другими жирными средствами.

Куда обратиться с травмой?

Взрослое население и дети с травмами головы и лица – во взрослый травматологический пункт ГБУЗ ТО "Областная больница № 2" по адресу: Тюмень, ул. Мельникайте, 73, стр. 3 (приемное отделение взрослого стационара).

Детское население – в детский травматологический пункт ГБУЗ ТО "Областная больница № 2" по адресу: Тюмень, Мельникайте, д. 75, корп. 2 (приёмное отделение детского стационара).

Где можно получить помощь после запоя?

ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 11. Телефоны отделения неотложной помощи 8(3452) 77-04-14 и 62-02-77, действуют круглосуточно.

Боль в ухе. Куда обратиться?

Взрослое население – в приемное отделение взрослого стационара ГБУЗ ТО "Областная больница № 2" (Тюмень, ул. Мельникайте, 73, стр. 3), детское – в приёмное отделение детского стационара ГБУЗ ТО "Областная больница № 2" (Тюмень, Мельникайте, д. 75, корп. 2).

Боль в глазу. Куда обратиться?

Взрослое население – в приемное отделение взрослого стационара ГБУЗ ТО "Областная больница № 2" (Тюмень, ул. Мельникайте, 73, стр. 3), детское – в приёмное отделение детского стационара ГБУЗ ТО "Областная больница № 2" (Тюмень, Мельникайте, д. 75, корп. 2)

К какой поликлинике я отношусь?

Позвоните на Единую горячую линию Департамента здравоохранения по телефону: 68-45-65 или 88002503091 (звонок бесплатный).

Как вызвать врача из поликлиники?

Позвонить в контакт-центр поликлиники или на Единую горячую линию Департамента здравоохранения по телефонам: 8(3452) 68-45-65 или 88002503091(звонок бесплатный).

Какой адрес поликлиники/стационара и номер телефона?

Обратитесь в справочную службу по телефону 09.

Звонил в поликлинику, а попал к вам на скорую?

Наберите повторно телефон поликлиники, прослушайте всю информацию до конца, не нажимая ни на какие кнопки, вам ответит регистратор поликлиники.

Какой стационар дежурит?

Обратившемуся согласно приказа ДЗ ТО "О распределении потока пациентов" дадут название дежурного стационара.

Потерялся человек, был вызов скорой к нему?

Такую информацию дадут в случае, если звонивший называет сам адрес проживания, ФИО и дату рождения пациента. Информацию могут предоставить за последние сутки. Если человек потерялся более суток назад, или вызывающие не могут назвать данные пациента - необходимо обратиться в бюро регистрации несчастных случаев по телефонам 8(3452) 79-37-27, 79-36-38.

Где поставить прививку от Covid?

В любой поликлинике (желательно по месту жительства) или записаться на прививку на сайте госуслуг.