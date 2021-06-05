В Тюменской области собираются привить от коронавируса 700 тысяч человек

Полный курс вакцинации прошли около 150 тыс. человек, первым компонентом противоковидных вакцин привиты 230 тысяч. Для предупреждения новой волны коронавируса до осени в регионе нужно вакцинировать 700 тысяч человек. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Александр Моор.
"Задача — вакцинировать порядка 700 тысяч человек. Необходимо сделать это к осени, потому что на это время приходится всплеск заболевания ОРВИ. Если коронавирус останется, то снова будет сложный эпидемиологический период. Если бы мы к осени с нашими гражданами это сделали, то осенний период был бы более спокойным для всех нас и для системы здравоохранения", — отметил губернатор.
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