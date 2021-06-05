Тюменцам дают советы по защите дачи от вредителей в летний сезон

Наступил дачный сезон – тюменцы уже в полную силу трудятся на огородах. С приходом тепла на участки вернулись и вредители, с которыми приходится бороться. Доцент кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья Павел Ходаков поделился, как справиться с осами и кротами, которые доставляют неудобства дачникам.

По словам эксперта, в этом году осы появились рано. Бороться с полосатыми вредителями помогают стандартные разъемные ловушки. На их дно нужно налить что-нибудь сладкое, а потом закрыть крышкой с небольшими отверстиями. Осы залетят в ловушку, но не смогут выбраться.

"Кроты на даче могут быть даже полезны", – поделился Павел Ходаков. Это объясняется тем, что кроты едят вредителей, обитающих в почве, при этом корнеплоды зверьки могут повредить только случайно, если упираются в них, копая ход.

"Справиться с кротовинами на даче помогут ловушки в виде небольшой трубы. Ее нужно уложить в кротовый ход, зверек забежит в трубу с одной стороны, а с другой уже не сможет вылезти. После этого стоит достать ловушку и отнести в ближайший лес, чтобы выпустить крота – пусть ест лесных вредителей", – рассказал специалист.

Грызуны появятся на дачах только осенью – их интересуют в основном запасы. Лучший способ борьбы с крысами и хомяками – завести котов и собак, которые будут ловить грызунов, пишет "Вслух.ру".