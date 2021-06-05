Тюменские специалисты напомнили жителям города, кто должен травить тараканов в домах

Тараканы стали все реже встречаться в домах тюменцев, но полностью насекомые никуда не исчезли. В центре гигиены и эпидемиологии объяснили, кто должен травить паразитов в многоквартирных домах.

Всю ответственность за содержание своих квартир несут собственники жилья. На жильцах (в том числе, на владельцах кладовых) лежит обязанность содержать имущество в чистоте и порядке, чтобы не причинять вред имуществу соседей. Согласно статье 210 ГК России, управляющие компании не вправе проводить дератизацию и дезинсекцию в квартирах, которые находятся в личной собственности жильцов, напомнили в центре гигиены.

Если данные обязанности не выполняются, то управляющая компания может обратиться к жильцам дома с письмом о необходимости проведения дезинсекции кладовых. В случае игнорирования упомянутого требования управляющая компания имеет право обратиться с иском в суд, пишет "Тюменская область сегодня".

В случае если жильцов дома беспокоят паразиты, которые завелись в помещениях, относящихся к общедомовому имуществу, нужно обратиться в управляющую компанию с претензией в письменном виде и назначить точный срок проведения дезинсекции. Жильцы могут направить жалобу в региональное Управление Роспотребнадзора, если это требование не будет выполняться.