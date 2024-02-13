Роспотребнадзор приостановил продажу минералки "Джермук"

Роспотребнадзор после поступления 12 февраля информации об ожогах пищевода, полученных жителем Владикавказа из-за употребления минеральной воды "Джермук", заявил о приостановке продажи нескольких партий напитка для проверки на безопасность.

"В связи с поступившей информацией о получении ожогов пищевода после употребления минеральной воды торговой марки "Джермук" Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий воды этой марки, расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенных на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 г. по 12 февраля 2024 г, с датой производства 28.12.2023", - пишет пресс-служба ведомства.

Указано, что специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия—Алания совместно с испытательными лабораторными центрами во Владикавказе и Москве проводят проверочные мероприятия и лабораторные исследования образцов изъятой продукции. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.