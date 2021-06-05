Фестиваль креативных индустрий собрал тюменских мастеров

Фото: Тюменский ЦУМ в ВКонтакте

В Тюменском ЦУМе прошел первый фестиваль креативных индустрий. В мероприятии приняли участие более 50 мастеров, дизайнеров и художников города.

По мнению генерального директора ЦУМа Юлии Глазуновой, увлеченных своим делом людей в Тюмени много, и фестиваль стал этому подтверждением. Для организаторов было важно собрать на одной площадке совершенно разные направления: моду, туризм и народные промыслы. Среди участников фестиваля были как достаточно известные мастера, так и те, кто только начинает выходить на рынок со своей продукцией.

Например, в Тюмени занимаются производством экочипсов, на мероприятии многие сумели попробовать их впервые. Помимо народных промыслов, на фестивале была представлена Галерея российских дизайнеров, тон которой задавали местные стилисты и модельеры.

По информации Агентства туризма и продвижения Тюменской области, в этот день на фестивале креативных индустрий тюменцы могли узнать о новых туристических направлениях в родном городе. Как рассказала руководитель агентства Мария Трофимова, Тюменская область в этом году вошла в топ-10 новых направлений для путешествий по стране.

"При этом сами тюменцы не всегда в курсе того, что может на сегодня предложить местная туриндустрия, а этих предложений с каждым годом становится только больше. Фестиваль креативных индустрий – отличная площадка для того, чтобы с этим новым туристическим продуктом познакомиться, в частности, в нашем центре Visit Tyumen в ЦУМе", – подытожила Мария Трофимова.