На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с начала года погибли 14 человек

В этом году на федеральных автодорогах Тюменской области произошло 116 ДТП. В них погибли 26 человек, в 2020 году погибших было 39. Также в авариях 182 человека ранены, в 2020-м раненых было 286.

По числу дорожных трагедий самой опасной остается автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск, здесь с начала года погибли 14 человек, 12 человек погибли на трассе Тюмень — Омск, 1 — на автодороге Курган — Тюмень.

Как отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области, летом особо опасными становятся нарушения ПДД в местах проведения дорожных работ, нарушения труда и отдыха, как следствие — сон за рулем, превышение скоростного режима и опасные обгоны с выездом на встречную полосу.

В эти выходные дни дополнительные наряды ДПС будут нести службу на всех пяти федеральных автодорогах, а также в местах отдыха тюменцев на федеральных и региональных дорогах к окрестностях областного центра.