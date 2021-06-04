На набережной отметили День защиты детей

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Кому было веселее 1 июня: детям или родителям? В арт-пространстве на набережной радовались все!

Вокальные, танцевальные и театральные номера с участием артистов Центра культуры и творчества “Тюмень” вызвали восхищение у малышей и взрослых! Насыщенная концертная программа на протяжении всего дня поддерживала праздничное настроение.

Дети с удовольствием пели мульт-караоке, участвовали в творческих мастер-классах и конкурсах, играли с ведущим.

Родители с интересом слушали преподавателей Школы инженерного резерва ТИУ, которые рассказали о созданных детьми квадрокоптерах и автомобилях "Electric kart". А многопрофильный колледж ТИУ представил мастер-классы по пайке оптического волокна, сварке полимерных труб, монтажу домашней электропроводки. Прокатится на "электромобиле" и попробовать свои силы в инженерном мастерстве могли все желающие!

Красивые фотозоны, ростовые куклы, циркачи-ходулисты и, конечно, множество призов и подарков сделали это день по-настоящему счастливым.