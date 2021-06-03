В Тюмени прооперировали девочку с редкой опухолью сердца

Фото: Галина Кирсанова

В Областную клиническую больницу №1 Тюмени экстренно направили ребенка. После проведения исследований у девочки выявили опухоль правого желудочка сердца размером 12 сантиметров.

Пациентку уже на протяжении порядка 1,5 лет беспокоила одышка, нарушение сердечного ритма, чувство тяжести и боли в груди, но установить точную причину недомогания — фибролипому сердца — удалось не сразу.

"Это очень редкая патология. Основные причины возникновения опухолей подобного рода неизвестны. Из всех видов опухолей сердца на данный диагноз приходится менее 1%. Статистика также порой бывает неутешительна, ведь в результате сдавливания опухолью коронарных артерий и нарушения ритма сердца крайне высок риск внезапной смерти ребенка. Именно по этой причине важно диагностировать новообразование и начать лечение как можно раньше", — рассказал оперирующий хирург, заведующий кардиохирургическим отделением №2 ОКБ №1 Кирилл Горбатиков.

По его словам, обычно опухоль располагается вне сердца, не затрагивая сердечную мышцу. Обнаруженная опухоль прорастала полностью в толщу миокарда правого желудочка сердца. Сложность предстоящей операции усиливал тот факт, что с обеих сторон от образования проходили магистральные коронарные артерии.

Задача перед кардиохирургами стояла очень сложная — не просто иссечь опухоль, а сохранить клапанные структуры сердца, не скомпрометировать проходящие в непосредственной близости коронарные артерии и полностью восстановить функцию правого желудочка.

"Операция по удалению опухоли длилась шесть с половиной часов. Вмешательство проводилось на открытом сердце, с применением искусственного кровообращения. Убрав опухоль и проконтролировав функцию трехстворчатого клапана сердца, мы провели операцию по технологии "Dor-2", которую обычно применяют при аневризмах левого желудочка. Благодаря чему сократительная функция правого желудочка не пострадала", — рассказывает Кирилл Горбатиков.

По словам врачей, это была по-настоящему ювелирная работа Далее проведенное гистологическое исследование показало, что опухоль доброкачественная.

Опухоль сдавливала коронарные артерии, и поэтому жалобы у пациентки были такими же, как у больного ишемической болезнью сердца. Стоит отметить, что все послеоперационные контрольные исследования, проводимые девушке, показали отсутствие каких-либо нарушений ритма сердца.