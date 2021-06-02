В поселке Богандинском на берегу реки нашли артиллерийский боеприпас

14:11 02 июня 2021
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Фото: пресс-служба Управления по Тюменской области

В Тюменском районе сапёры Росгвардии обследовали и уничтожили артиллерийский боеприпас. Боеприпас на берегу реки обнаружил 

"Прибывшие на место сапёры ОМОН Росгвардии обследовали находку и установили, что это 76-мм артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности сотрудники Росгвардии транспортировали боеприпас и уничтожили его на полигоне", — сообщила пресс-служба Управления по Тюменской области.

Теги: боеприпасы , Росгвардия
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