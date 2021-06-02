В поселке Богандинском на берегу реки нашли артиллерийский боеприпас

В Тюменском районе сапёры Росгвардии обследовали и уничтожили артиллерийский боеприпас. Боеприпас на берегу реки обнаружил
"Прибывшие на место сапёры ОМОН Росгвардии обследовали находку и установили, что это 76-мм артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности сотрудники Росгвардии транспортировали боеприпас и уничтожили его на полигоне", — сообщила пресс-служба Управления по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru