В Тюменской области 4 случая заболевания клещевыми инфекциями

В Тюменской области зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым энцефалитом и 3 случая заболевания клещевым боррелиозом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области. За аналогичный период 2020 года случаев клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза зарегистрировано не было.

За прошлую неделю на территории региона зарегистрировано 1 927 обращений по поводу присасывания клещей, всего с 31 марта в области зарегистрировано 10 042 обращения по поводу присасывания клещей.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

Всем пострадавшим, которые не привиты против клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, исследовано 1 150 клещей, из них в 18 клещах обнаружен антиген вируса клещевого энценфалита, в 541 клеще обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.