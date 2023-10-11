Тюменские клещи этим летом были менее активны

За эпидемический сезон 2023 года (с 16 марта по 30 сентября), в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, отмечено снижение количества обращений за медпомощью по поводу присасывания клещей в 1,6 раза, в том числе среди детей в 1,8 раза. Всего пострадало от укусов клещами 14 968 человек, в том числе 2 464 детей до 14 лет. Итоги сезона подвели в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в этом году была ниже прошлогоней 38,7 %, иксодовым клещевым боррелиозом - на 63,5 %.

Акарицидные обработки проведены на площади 10 тыс. гектаров (+7 % к в 2022 г.), контроль качества акарицидных обработок выполнен ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".

Ежегодно в целях профилактики клещевого энцефалита проводится специфическая профилактика среди населения. Вакцинация – это эффективный и безопасный способ уберечься от заражения клещевым энцефалитом. За 8 месяцев 2023 г. получили вакцинацию и ревакцинацию против клещевого вирусного энцефалита 162 636 человек, из них 53 816 – дети. При соблюдении курса вакцинации, состоящего из 3-х прививок, иммунитет сохраняется на 3 года. Далее ревакцинации проводятся каждые 3 года.

Специалисты рекомендуют уже сейчас подготовиться к следующему эпидсезону и поставить прививку против клещевого энцефалита.