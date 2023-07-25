За неделю в Тюменской области от клещей пострадало 140 человек

12 799 обращений к медикам из-за присасывания клещей зарегистрировано на 24 июля с начала сезона, информирует РПН, неделей ранее сообщалось о 12 659 обращениях. Также за неделю у 2 выявлен клещевой боррелиоз и у 4 - клещевой энцефалит, в целом заболевших энцефалитом 35 человек, боррелиозом - 49.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе (6215), Тобольске и Тобольском районе (1696), Ишиме (780), Заводоуковском городском округе (596), Ялуторовском (487), Уватском (344) и Исетском (307) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.