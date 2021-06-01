Коллектив "Орфея" стал лауреатом первой степени на Международном конкурсе

16:15 01 июня 2021
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Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Вокальная группа дома культуры "Орфей" завоевала высокую награду на Международном конкурсе-фестивале "Поверь в мечту". Коллектив "Малина Стайл" стал лауреатом 1 степени.

Группа под руководством Любови Желонкиной выступила в номинации "Вокальное исполнительство" (народный вокал) с конкурсным номером "Ой, вишня моя", в которой звучали народные слова и музыка.

Руководителю вокальной группы “Малина Стайл” Любови Желонкиной вручили благодарственное письмо за участие в конкурсе, а также за силы и время, вкладываемые ежедневно в развитие творческого потенциала своих учеников.

Теги: конкурсы , музыка , пение
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