Коллектив "Орфея" стал лауреатом первой степени на Международном конкурсе

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Вокальная группа дома культуры "Орфей" завоевала высокую награду на Международном конкурсе-фестивале "Поверь в мечту". Коллектив "Малина Стайл" стал лауреатом 1 степени.

Группа под руководством Любови Желонкиной выступила в номинации "Вокальное исполнительство" (народный вокал) с конкурсным номером "Ой, вишня моя", в которой звучали народные слова и музыка.

Руководителю вокальной группы “Малина Стайл” Любови Желонкиной вручили благодарственное письмо за участие в конкурсе, а также за силы и время, вкладываемые ежедневно в развитие творческого потенциала своих учеников.