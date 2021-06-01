В ГИБДД рассказали о наиболее частых причинах ДТП с детьми на тюменских дорогах

С начала этого года на дорогах Тюменской области произошло 149 ДТП с участием детей. 2 ребенка погибли, 164 получили различные ранения. Более 75% дорожных аварий произошли по вине взрослых водителей.

Сотрудники ГИБДД выбрали самые опасные действия взрослых, которые повлекли ДТП с участием детей в регионе:

— нарушение правил проезда перекрестков — по этой причине произошло каждое третье ДТП с участием детей, примерно половина нарушителей — родители, перевозящие детей в легковых автомобилях;

— превышение скорости и неправильный выбор скорости на дорогах стали причиной каждого шестого ДТП с участием детей;

— нарушение правил проезда пешеходных переходов, из-за этого нарушения взрослых водителей в этом году травмирован каждый восьмой юный участник ДТП.

Также сотрудники ГИБДД выбрали самые частые действия взрослых участников движения, которые потенциально опасны для детей:

— нарушение ПДД взрослыми пешеходами и велосипедистами – в этом случае детям подается пример опасного поведения на дороге, который может быть воспринят детьми за правило поведения;

— неиспользование взрослыми людьми пассивных средств безопасности – ремней безопасности в автомобилях, мотошлемов;

— любые нарушения ПДД в качестве водителей и неаккуратное, опасное вождение заставляют детей думать, что так поступать можно и даже нужно.