В Тюменском кадетском училище продлен прием документов на поступление

16:22 31 мая 2021
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tpku.mil.ru

Прием личных дел кандидатов на поступление в Тюменское президентское кадетское училище, как и в другие в довузовские образовательные организации Минобороны России, продлен по 10 июня 2021 года. Соответствующее решение принял министр обороны  Шойгу. 

Ранее личные дела кандидатов принимались до 1 июня. Сроки продлены в связи с многочисленными обращениями в Главное управление кадров Минобороны России, а также в суворовские, нахимовские и кадетские училища с просьбой предоставить возможность увеличить срок подачи документов, что связано в том числе с подготовкой необходимых медицинских документов.

Как сообщается на сайте ТПКУ, в этом году вступительные испытания пройдут в очном формате. Училище проводит набор мальчиков в пятые классы. Нормативный срок обучения - семь лет. Подробнее об условиях обучения, проживания и поступлении можно узнать здесь

Теги: кадетское училище , кадеты , Минобороны РФ , ТПКУ
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