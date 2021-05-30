Киберпатруль дает тюменским выпускникам советы по борьбе со стрессом

15:43 30 мая 2021
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pixabay.com

С 31 мая стартуют первые ЕГЭ. Тюменским выпускникам предстоит сдавать экзамены по географии, литературе и химии. В "Киберпатруле" рассказали, как можно справиться со стрессом перед сдачей и в ожидании результатов.

Выучить все разом за неделю невозможно, но накануне экзаменов следует сосредоточиться на типах заданий, которые уже неплохо получаются и приносят большое количество баллов. В период подготовки нужно высыпаться, включить в рацион яйца, каши, рыбу и орехи, улучшающие память. Этому также способствуют прыжки и легкая пробежка, они, к тому же, уменьшают стресс.

В ожидании экзамена можно размяться, чтобы мозг получил полезные гормоны. Классическая музыка хорошо влияет на рассудительность, а медитация убирает лишние мысли, пишет "Вслух.ру".

"Не забывайте об уверенности. Если вы смогли провести даже базовую подготовку к экзамену, это говорит о вашей ответственности и сообразительности", – отмечают специалисты.

Теги: выпускники , ЕГЭ , стресс , школьники , экзамены
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