Летом в Голышмановском округе будут работать детские пришкольные лагеря

Четырнадцать летних лагерей откроются в школах Голышманово. Для встречи и комфортного отдыха ребят было подготовлено все необходимое. Совсем скоро лагери начнут работу.

Все сотрудники, работающие со школьниками в лагерях, прошли медицинские осмотры и поставили прививки против COVID-19. Работники пищеблоков сдали анализы и на разные вирусные и кишечные инфекции.

Во времени работы пришкольных лагерей ничего не изменится: ждать ребят будут с 8:30 утра, а в 16:30 дня родители смогут забрать своих детей домой. Как и раньше все дети до десяти лет будут обязательно отправляться на дневной сон. Юных жителей поселка в лагере накормят завтраками, обедами и полдниками.

По информации "Комсомольской правды – Тюмень", перед началом смены были разработаны пять программ отдыха для лагерей с дневным пребыванием всего округа. Председатель окружного комитета по спорту, молодежной политике и культуре Николай Цибуцинин отметил, что за лето создадут 80 спортивных и досуговых площадок, где в среднем отдохнут более 1300 подростков, в том числе из группы особого внимания. Площадки будут работать днём и вечером – примерно по три часа в день.

Заместитель главы муниципалитета Марина Вакарина предупредила, что в этом году работа лагеря будет вестись при соблюдении всех санитарных требований: ребятам и вожатым придется держать социальную дистанцию, ходить в столовую или на мероприятия небольшими группами.

"Теперь разрешено выводить детей в парк отдыха и приглашать работников культуры в лагеря для проведения мероприятий. Все образовательные учреждения снабжены моющими и сертифицированными дезинфицирующими средствами, в том числе с локтевыми дозаторами, которые установят на входе", – рассказала Марина Вакарина.