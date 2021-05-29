Тюменский инфекционист рассказал, как безопасно отдыхать у водоемов

Лето еще не наступило, а погода за окном вынуждает тюменцев мечтать о любимых местах отдыха с прохладной водой. Для того, чтобы летний отдых прошел без последствий, врач-инфекционист дает несколько важных советов.

Не секрет, что куда безопаснее проводить время у воды в специально отведенных для этого местах, чем на диких пляжах. Для того, чтобы признать водоем пригодным для отдыха, еще до начала сезона начинается серьезная проверка. Вода в лабораториях исследуется на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические, вирусологические показатели.

В "диком" водоеме, где не проводились исследования, есть риск содержания большого количества опасных для человека микроорганизмов в воде. Как правило, в подобных водоемах находят кишечную палочку, стафилококки и сальмонеллы. Самым частым последствием купания в таких местах является возникновение кишечной инфекции после воды, которая случайно попала в рот.

По мнению врача-инфекциониста Областной инфекционной клинической больницы Евгения Пятинова, во время летнего отдыха наиболее уязвимы дети. Это объясняется тем, что у них кислотность желудочного сока гораздо ниже, чем у взрослых, поэтому патогенные бактерии и вирусы не погибают в кислой среде желудка, а продолжают размножаться.

Для того, чтобы избежать острых кишечных инфекций после посещения водоема, врач советует научить детей не заглатывать воду даже в проверенных местах. При ее попадании в рот или нос может развиться стоматит, наружный отит или вирусный конъюнктивит.

­­­­Если вы все-таки искупались в водоеме, который не был проверен, врачи рекомендуют вымыться с мылом либо облиться чистой. Важно обязательно промыть глаза, нос и прополоскать рот, вытереть кожу сухим полотенцем и быстро сменить промокшую одежду, сообщили в пресс-службе Областной инфекционной клинической больницы.