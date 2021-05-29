Тюменским родителям рассказали о пользе новых популярных игрушек

Благодаря ТикТоку среди юных жителей Тюмени большую популярность набирают антистрессы. В руках детей все чаще стали мелькать разноцветные радужные игрушки всех форм и размеров.

Поп-ит – популярный антистресс, представляющий собой небольшой силиконовый коврик с пузырьками. При нажатии на него происходит характерный щелчок, но в отличие от знакомой многим пузырчатой пленки, здесь процесс "лопания" может быть бесконечным. Еще одна модная игрушка с подобным принципом – симпл-димпл. Смысл тот же, но антистресс состоит из пузырьков разных размеров, расположенных в хаотичном порядке.

Дети признаются, что полюбили игрушки не только из-за яркой расцветки, но и из-за успокаивающего эффекта. По мнению тюменского психолога Альфии Кабировой, эти игрушки помогают уменьшить последствия стресса, как некий способ анестезии: "Если у тебя болит голова, и ты выпил таблетку анестетика, причина боли не исчезнет и она, скорее всего, вернется. Также с этими игрушками, только они еще более слабый анестетик".

Несмотря на это, игрушки все-таки могут быть полезными для ребенка. Еще до популярности ТикТока подобные антистрессы использовались для работы с нейроотличными людьми, у которых есть неврологические расстройства. Благодаря игрушкам дети с аутизмом или СДВГ удовлетворяли потребность издавать щелкающие звуки и совершать повторяющиеся движения, пишет "Вслух.ру".

Логопед Анна Дюжаева считает, что поп-ит и симпл-димпл полезны и для здоровых ребят, поскольку позитивно влияют на их развитие: "Крупная моторика, мелкая моторика, наша речь – это все взаимосвязано. Поработав над мелкой моторикой, мы и речь толкнем вперед гораздо быстрее. Так почему бы в нужное русло не направить то, на что подсели дети", – отмечает эксперт.