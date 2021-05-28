В Тюмени врачи обсудили онкозаболевания ЖКТ и поддерживающую терапию

В Тюмени онкологи обсудили важные вопросы злокачественных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и поддерживающей терапии в онкологии. Мероприятие собрало более ста участников, в том числе и онкологов из Москвы и Томска. Специалисты заслушали доклады и обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта.

Открыла конференцию главный внештатный специалист онколог Департамента здравоохранения Тюменской области, заместитель главного врача по качеству Медицинского города Валерия Игоревна Павлова. Она рассказала о роли информационных технологий в маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественное новообразование. Этот процесс на сегодня в регионе полностью автоматизирован.

"Внедрение информационных технологий позволяет быстро записать, правильно маршрутизировать, своевременно направить пациента, которому показано прохождение обследований или соответствующего лечения, в том числе и в Медицинский город. При этом, каждый этап отражается в электронной системе, что позволяет в режиме реального времени понимать, когда пациент прошёл то или иное обследование, видеть его дальнейший маршрут", - рассказала Валерия Павлова.

Основная часть докладов была посвящена вопросам ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта - именно они в общей структуре онкологической заболеваемости нашего региона занимают первое место. Так, в 2020 году на долю рака желудка, ободочной и прямой кишки пришлось 16,6% процентов от всех выявленных злокачественных заболеваний.

Об эпидемиологии опухолей органов пищеварения в Тюменской области рассказала Ратобольских Анастасия Владимировна, врач-онколог Медицинского города. По её словам, в Тюменской области мужчины болеют раком желудка и ободочной кишки несколько чаще женщин. Также специалист рассказала, что в Тюменской области выявляемость рака ободочной и прямой кишки на ранних стадиях несколько выше, чем в целом в России.

"В разрезе периода пяти лет, в Тюменской области наметилась тенденция к выявлению рака желудка на ранних – первой и второй - стадиях", - отметила Анастасия Ратобольских.

Участники обсудили скрининговые программы диагностики рака органов желудочно-кишечного тракта в Тюменской области, оценили их эффективность. Предметно поговорили об эндоскопии, одном из методов выявления опухолей пищеварительной системы на ранних стадиях. Заведующий хирургическим отделением Медицинского города Евгений Мейлихович Франк рассказал об одной из эффективных методик лечения рака толстой кишки.

Собравшиеся специалисты сошлись во мнении, что ранняя диагностика и обнаружение онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта на начальных стадиях - залог эффективного и результативного лечения злокачественных новообразований органов пищеварения.

"Для ранней диагностики рака органов желудочно-кишечного тракта в Тюменской области работают 92 кабинета КРВЗ, 35 первичных онкологических кабинетов, существует ряд скрининговых программ - исследование кала на скрытую кровь, эндоскопические методы диагностики, которые в регионе проводят под общим обезболиванием. Это позволяет пациенту безболезненно и достоверно пройти исследование для диагностики той или иной патологии желудочно-кишечного тракта, получить результаты, в том числе и злокачественного новообразования", - рассказал Тимур Ахатович Гайсин, руководитель организационно-методической службы Медицинского города.