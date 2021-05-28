Тюменцев приглашают на фестиваль "О любви к городу"

Фото: Контора пароходства

В Тюмени 6 июня состоится фестиваль "О любви к городу". Лекции, мастер-классы и ярмарка региональных создателей пройдут на площадке мультицентра "Контора пароходства". Мероприятие пройдет совместно с компанией Брусника.

Цель фестиваля — начать озеленение на части набережной возле мультицентра. Для этого "Контора пароходства" проводит конкурс среди тюменских студентов направления "Ландшафтная архитектура". Вместе с кураторами разработают шесть концепций озеленения клумб, среди которых выберут одну. По этой концепции пройдет посадка многолетников в шесть клумб. Идею реализуют 6 июня на фестивале. Это станет продолжением работы над наполнением набережной, которая началась в июне 2020 года. Кроме того, организаторы ищут добровольцев, готовых помогать ухаживать за растениями в летний период.

Также тюменцев ждет пленарка "Диалоги о городе" от проекта "1А Первомайская". Эксперты расскажут, как создавать комфортную среду и развивать новые пространства, поговорят о визуальном контексте города и как с ним работать. А также обсудят бренд Тюмени, пути развития инфраструктуры и доступной среды для всех категорий горожан. Спикеры лекции — глава города Тюмени Руслан Кухарук, архитектор, глава архитектурного бюро Дмитрий Морозов, директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев, проректор ТюмГУ Таисья Погодаева, предприниматель, основатель боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артем Рахмеев, куратор общественных молодежных пространств в Тюменской области, руководитель проекта "Фиджитал" Юлия Каргаполова. На встречу необходимо зарегистрироваться на сайте.

На лекции "Роль жителей в развитии города" эксперт по вовлечению КБ "Стрелка" Рада Константинова расскажет, как инструменты общественного участия позволяют создавать новые центры притяжения, как Никола-Ленивец и Выкса и почему к мнению детей важно прислушиваться.

Подробную программу фестиваля можно увидеть на сайте.