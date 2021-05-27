Тюменка получала маткапитал по липовому свидетельству о рождении сына

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений по ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Тюменка приобрела поддельное свидетельство о рождении сына и затем через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года женщина обманным путем получила более 360 тысяч рублей. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.