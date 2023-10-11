Федеральный маткапитал в 2024 году подрастет на 7,5 процента

Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля на уровень фактической инфляции по итогам 2023 года, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Сейчас в бюджете предусмотрено увеличение маткапитала на уровне 7,5%.
По предварительным расчетам, размер материнского капитала в 2024 году на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей (на 44 тыс. руб. больше, чем в 2023 году), на второго ребенка — около 834 тыс. рублей (на 58 тыс. руб. больше, чем в 2023 году).
Все о маткапитале можно узнать здесь.
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