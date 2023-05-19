Семьям Тюменской области стал доступнее маткапитал на первенца

14:00 19 мая 2023
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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение об упрощении получения регионального материнского капитала на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей.

 Региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей был введен в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" с 1 января 2020 года. За это время им воспользовались более 14,7 тысячи молодых семей Тюменской области, из областного бюджета на эти цели было выделено более 2,2 млрд. рублей.

Теперь семьям, в которых родился первенец, не нужно будет подтверждать проживание в Тюменской области в течении 5 лет, предшествующих дате рождения ребенка. Достаточно, чтобы заявитель был постоянно зарегистрирован по месту жительства на юге Тюменской области, в том числе на дату рождения ребенка, и регистрация рождения малыша произведена в государственных органах записи актов гражданского состояния Тюменской области.

Постановление вступает в силу с 29 мая 2023 года и распространяется на детей, не достигших возраста трех лет, при условии, что ранее региональный материнский (семейный) капитал на первого ребенка семье не выплачивался. Материнский капитал предоставляется только в безналичной форме.

Подать заявление на предоставление регионального материнского капитала на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей можно через региональный портал государственных услуг ли МФЦ. За консультацией можно обратиться по тел. 8-800-1-00000-1.

Теги: Александр Моор , материнский капитал , семьи
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